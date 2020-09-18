شكرا لبحثكم عن خبر جمعية الصرافين توقف التحويلات من والى العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت الهيئة الإدارية لجمعية صرافي عدن مساء يوم الخميس بياناً ينص على تعليق العمل لكافة الشبكات المصرفية في عدن.

واشارت الى انه بناء على توجيهات البنك المركزي بتوقيف الشبكات بشكل كامل من (الهوست) حتى إشعار آخر ، بحيث لا يتم تقييد أي عملية إلا بعد التوافق مع البنك المركزي اليمني.

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واتخذ البنك المركزي اليمني إجراءات صارمة ضد شبكة أو شركة لا تلتزم بهذا البيان.

ويهيب البنك المركزي اليمني الجميع بالإلتزام بالشكل الكامل وذلك حفاظا على العملة المحلية من أي تدهور أو سقوط وكذلك التخفيف من عملية المضاربة والزوبعة في اسعار الصرف.