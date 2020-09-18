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شكرا لبحثكم عن خبر وفاة عقيد أثناء اعتصامه للمطالبة براتبه المتأخر في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي عقيد طيار يمني، أمس الخميس، في مخيمات الاعتصام التي يقيمها متقاعدون من قوات الجيش والأمن، في جنوب البلاد، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر.
وتعرض العقيد طيار، عبدالعزيز الصبيحي، المعتصم منذ 75 يومًا، لأزمة قلبية بشكل مفاجئ، ثم توفي في الحال.
وأصدرت القيادة الميدانية للهيئة العسكرية العليا، في جنوب اليمن، بيانًا قالت فيه إن وفاة الصبيحي إثر نوبة قلبية جاء إثر القهر والمعاناة وعدم القدرة على العلاج.
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