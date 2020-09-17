وزير الاعلام يلتقي الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الإعلام معمر الارياني، اليوم الخميس، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة الدكتور عبد العزيز العويشق.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على الساحة اليمنية، في ظل تصعيد المليشيا الحوثية المدعومة من ايران في عدد من الجبهات، وقصفها المتواصل للاعيان المدنية والأحياء السكنية في مدينة مأرب، والجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدعم الحكومة الشرعية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية والانسانية.

وتحدث وزير الإعلام عن الجهود التي تبذلها الحكومة لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتقديم الخدمات للمواطنين، بدعم وإسناد من التحالف العربي بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية..لافتا الى ان اليمن بقيادة فخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، يخوض معركة مصيرية في مواجهة المشروع التوسعي الايراني وذراعها الحوثية ومحاولاتها تحويل اليمن إلى قاعدة ايرانية ومسخ الهوية اليمنية العروبية الاصيلة.

واشار وزير الاعلام الى ضرورة المضي في انجاز تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتوجيه كافة الجهود الوطنية في معركة التصدي للمشروع الايراني واداته الحوثية واستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار.

واكد الوزير الارياني، ان الحكومة الشرعية بتوجيهات من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ملتزمة بدعم جهود إحلال السلام في اليمن والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة بالازمة اليمنية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)..مشيراً الى ان مليشيا الحوثي تعمل على تقويض جهود احلال السلام وانهاء معاناة الشعب اليمني وتقوم باطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ايرانية الصنع على الاعيان المدنية في مدينة مارب وكذلك على المملكة العربية السعودية غير ابهة بحياة المدنيين الامر الذي يستوجب من المجتمع الدولي دعم الحكومة الشرعية والتحالف لاستعادة الدولة وانقاذ الشعب اليمني وتثبيت الامن والاستقرار في كافة ربوع الوطن

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ونوه وزير الإعلام إلى الظروف الصعبة التي يعيشها ملايين المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من قمع وتنكيل، وتزايد وتيرة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عناصر المليشيا وعمليات التجنيد الإجباري للأطفال وأبناء القبائل والمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الأفارقة لتغطية خسائرها البشرية في جبهات القتال.

وأعرب وزير الإعلام عن تقديره الحكومة للجهود التي تبذلها الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرص المجلس على المساهمة في تخفيف المعاناة على الشعب اليمني، وينهي الظروف الصعبة التي يواجهها، والتي فرضها تمرد وانقلاب المليشيا الحوثية على الشرعية، ودعم جهود استعادة الدولة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه وسيادته على كامل ترابه الوطتي

بدوره، أكد الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات على الموقف الثابت لمجلس التعاون الخليجي في دعم الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث.

كما أكد الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات خلال الاجتماع على الشراكة الوثيقة القائمة بين مجلس التعاون واليمن، وأهمية تفعيل الأطر التي تم الاتفاق عليها في إطار تلك الشراكة في كافة المجالات.

وعبر الأمين المساعد عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة الشرعية لتعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية في المحافظات المحررة، وما حققته من إنجازات ملموسة في هذا المجال.

حضر الاجتماع رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى بلادنا سعادة السفير سرحان المنيخر.