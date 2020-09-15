شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف حقيقة فتح منفذ الوديعة بين اليمن والسعودية أمام حركة المسافرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة حقيقة الانباء التي تحدثت عن فتح منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية لحركة تنقل المسافرين بين البلدين صباح اليوم .

حيث نفت المصادر فتح المنفذ و أكدت للمشهد اليمني أن السلطات اليمنية بالمنفذ لم تتسلم رسميا أي توجيه يفيد بفتح المنفذ سوى من الجانب اليمني أو من جانب المملكة العربية السعودية.

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وقالت المصادر أنه لم تصدر أي توجيهات تتعلق بالسماح بدخول اليمنيين من حاملي الإقامة والزيارة والعلاج للمملكة.

وأشارت إلى أنه إلى هذا اليوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر لا يزال المنفذ مغلق وغير مسموح بدخول اليمنيين إلى أراضي السعودية رغم صدور قرار برفع حظر السفر.

وكانت وكالة الأنباء السعودية نشرت يوم الاحد المنصرم توجيهات حكومية برفع الحظر عن دخول الأجانب من حاملي الإقامة والزيارة والحاصلين على تأشيرة دخول إلى المملكة ابتداء من اليوم.