شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : السعودية تعلن عن ألية جديدة للتعليم في زمن "كورونا" ..شاهد تفاصيل ومواعيد الدراسة لطلاب جميع المراحل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة التعليم آلية بداية العام الدراسي الجديد الذي تقرر أن تكون بدايته بتاريخ 11 محرم. فيما أكد البيان حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون)، ومكاتب التعليم (المشرفون التربويون)، طيلة أيام العمل خلال الأسبوع.

وفيما يأتي نص البيا

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• عاجل : السعودية تعلن عن ألية جديدة للتعليم في زمن "كورونا" ..شاهد تفاصيل ومواعيد الدراسة لطلاب جميع المراحل

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- تبدأ الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى ابتداء من تاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٢هـ، على أن يتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقًا للمتغيرات والمستجدات.

- يكون حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون)، ومكاتب التعليم (المشرفون التربويون)، طيلة أيام العمل خلال الأسبوع.

- يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة. ولمكتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

- يبدأ اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة السابعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا؛ لتمكين الأسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة في التعليم عن بُعد. ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية.

- يتم الاعتماد في عمليات التعليم والتعلم على ‫#منصة_مدرستي للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصة "مدرستي"، إضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس الأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد.

- الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية؛ إذ سيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يتم أرشفته على قنوات اليوتيوب، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات، ويحقق أعلى نواتج تعلم ممكنة.

- تخصص إدارة المدرسة يومًا واحدًا على الأقل في الأسبوع لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- تكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال عن بُعد من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

- يواصل المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي تدريب الهيئة التعليمية عن بُعد خلال فترة العودة للمدرسة على برامج وأدوات التعليم عن بُعد، واستراتيجيات ووسائل التواصل الفعال مع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وفق خطة تدريب يُعلن عنها.

- تتولى إدارات التعليم توجيه ومتابعة المدارس لتوزيع الكتب الدراسية من خلال التواصل بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم، وفق آلية تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- توفير التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي، والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد، وأن يتم توزيع تلك التعليمات والأدلة الاسترشادية على الطلاب والطالبات مع الكتب المدرسية، وسيتم توفيرها بشكل إلكتروني على موقع الوزارة ومنصاتها.

- تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات، وفقًا للمعطيات والمستجدات.

- تتولى الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.

- تؤكد ‫#وزارة_التعليم أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم.