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شكرا لبحثكم عن خبر شاعر اليمن وأديبها يلزم "الفراش الابيض".. (صورة نادرة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض شاعر اليمن وأديبها، الدكتور عبدالعزيز المقالح مؤخراً لوعكة صحية، أُدخل على إثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وشاعر اليمن، المَقالِح، ولد عام 1937 في قرية المقالح في محافظة إب وهو رئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني ورئيس مركز الدراسات والبحوث. ويُعد في مقدمة شعراء اليمن المعاصرين، وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث.
ودرس المقالح على مجموعة من العلماء والأدباء في مدينة صنعاء، وتخرج من دار المعلمين في صنعاء عام 1960، وواصل تحصيله العلمي حتى حصل على الشهادة الجامعية عام 1970، في عام 1973 حصل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة عين شمس ثم درجة الدكتوراه عام 1977 من نفس الجامعة، وترقى إلى الأستاذية عام 1987.
تتميز كتابات شاعر اليمن المقالح، بشيء من الكلاسيكية، لكنها سرعان ما انفتحت على الحداثة، وعرف عنه كتابته لقصيدة "إن يحرمونا يا حبيب الغرام" وتغنى بها الموسيقار اليمني أحمد فتحي.
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