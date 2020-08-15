شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه للمواطنين من حكومة الحوثيين وتحذير طارئ بخصوص ما سيحدث في العاصمة صنعاء.! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت مصلحة الدفاع المدني في وزارة الداخلية التابعة لحكمة مليشا صنعاء، مساء اليوم السبت، تحذير لجميع المواطنين في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية من الإقتراب أو التواجد في ممرات السيول. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ونبهت المصلحة في بيان لها، المواطنين بعدم التواجد او العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار أو عند توقع هطولها في العاصمة والمحافظات لما يشكله ذلك من خطورة على حياتهم. ودعت مصلحة الدفاع المدني قائدي المركبات الى توخي الحذر لوجود انهيارات صخرية في الطرق الجبلية.

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