شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصدرون قراراً بتعيين محافظ لمحافظة خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر الحوثيون، اليوم السبت، قراراً قضى بتعيين أحد القيادات الموالية لهم محافظاً لمحافظة خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية أن رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، أصدر قراراً قضى بتعيين حسين زيد عقيل بن يحيى محافظا لمحافظة أبين.

ويعتبر القيادي حسين بن يحيى أحد العناصر الموالية لميليشيا الحوثي الانقلابية والمحسوبة على التيار الذي يطالب بـ"حل عادل" للقضية الجنوبية.