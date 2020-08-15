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عدن - ياسمين التهامي - نادي الرائد بطلاً لبطولة أوائل أندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة ويصعد مع الشباب إلى دوري الأولى الرياض !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ En Fr Farsi Русский 中文 Saudi Press Agency رياضي / نادي الرائد بطلاً لبطولة أوائل أندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة ويصعد مع الشباب إلى دوري الأولى الرياض السبت 1441/12/25 هـ الموافق 2020/08/15 م واس Share on Google+ الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس تُوج نادي الرائد ببطولة أوائل أندية الدرجة الثانية (الصعود) لكرة الطاولة بتحقيقه المركز الأول ، فيما حل ثانياً نادي الشباب وصعدا سوياً إلى دوري الدرجة الأولى ، فيما سيلعب صاحب المركز الثالث في الدور الملحق مع الثامن من دوري الدرجة الأولى. وشارك في البطولة التي أقيمت منافساتها على صالة نادي الاتفاق بالدمام على مدى ثلاثة أيام ١٢ نادياً ، حيث جاء نادي الاتفاق بالمركز الثالث وحل نادي الوحدة بالمركز الرابع و نادي العرض خامساً و نادي عكاظ بالمركز السادس و النور بالمركز السابع و نادي الفيصلي بالمركز الثامن . وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد لكرة الطاولة عبدالرحمن الراشد رئيس اللجنة الرئيسية للمسابقات والحكام وعضوي مجلس الإدارة سعد العتيبي وعبدالعزيز الطاهر الفائزين بالبطولة. En Fr Farsi Русский 中文 Saudi Press Agency رياضي / نادي الرائد بطلاً لبطولة أوائل أندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة ويصعد مع الشباب إلى دوري الأولى الرياض السبت 1441/12/25 هـ الموافق 2020/08/15 م واس Share on Google+ الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس تُوج نادي الرائد ببطولة أوائل أندية الدرجة الثانية (الصعود) لكرة الطاولة بتحقيقه المركز الأول ، فيما حل ثانياً نادي الشباب وصعدا سوياً إلى دوري الدرجة الأولى ، فيما سيلعب صاحب المركز الثالث في الدور الملحق مع الثامن من دوري الدرجة الأولى. وشارك في البطولة التي أقيمت منافساتها على صالة نادي الاتفاق بالدمام على مدى ثلاثة أيام ١٢ نادياً ، حيث جاء نادي الاتفاق بالمركز الثالث وحل نادي الوحدة بالمركز الرابع و نادي العرض خامساً و نادي عكاظ بالمركز السادس و النور بالمركز السابع و نادي الفيصلي بالمركز الثامن . وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد لكرة الطاولة عبدالرحمن الراشد رئيس اللجنة الرئيسية للمسابقات والحكام وعضوي مجلس الإدارة سعد العتيبي وعبدالعزيز الطاهر الفائزين بالبطولة.

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