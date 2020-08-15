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عدن - ياسمين التهامي - قوات الجيش الوطني تحقق انتصارات جديدة في الجوف ونهم وتكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت قوات الجيش الوطني اليوم السبت من تحقيق انتصارات جديدة في جبهتي الجوف ونهم بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر ميدانية ان قوات الجيش تمكنت من التقدم في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين. تكبدت خلال الثلاثة الاشهر الماضية أكثر من 3 ألف عنصر.. مصادر تكشف عن مصرع 114 حوثياً خلال اسبوع بينهم 18 قياديا بارزا قوات الجيش تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في نهم ومصرع 12 حوثيا قوات الجيش الوطني تتقدم في نهم بصنعاء وتسيطر على مواقع جديدة وأضافت المصادر أن المعارك في جبهة نهم أسفرت عن سقوط عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح إضافة إلى تدمير عربة مدرعة وعدّة أطقم فيما استعاد الجيش عربة بي أم بي وكميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة. في السياق تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تقدمها في جبهات محافظة الجوف لليوم الثالث على التوالي وتسحق مجاميع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش استدرجت مجاميع جديدة من مليشيات الحوثي إلى كمين محكم بأحد المواقع في جبهة النضود بمحافظة الجوف. وأوضح المركز أن الكمين أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من المليشيات وجرح آخرين فيما استعادت قوات الجيش عدداً من الأطقم وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. يأتي ذلك بالتزامن مع خسائر أخرى تكبّدتها المليشيات الانقلابية على يد قوات الجيش في جبهات الجدافر وعرفان وجبهات أخرى في محيطة مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف. ت قوات الجيش الوطني اليوم السبت من تحقيق انتصارات جديدة في جبهتي الجوف ونهم بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر ميدانية ان قوات الجيش تمكنت من التقدم في جبهات القتال بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الحوثيين. تكبدت خلال الثلاثة الاشهر الماضية أكثر من 3 ألف عنصر.. مصادر تكشف عن مصرع 114 حوثياً خلال اسبوع بينهم 18 قياديا بارزا قوات الجيش تحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في نهم ومصرع 12 حوثيا قوات الجيش الوطني تتقدم في نهم بصنعاء وتسيطر على مواقع جديدة وأضافت المصادر أن المعارك في جبهة نهم أسفرت عن سقوط عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح إضافة إلى تدمير عربة مدرعة وعدّة أطقم فيما استعاد الجيش عربة بي أم بي وكميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة. في السياق تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تقدمها في جبهات محافظة الجوف لليوم الثالث على التوالي وتسحق مجاميع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش استدرجت مجاميع جديدة من مليشيات الحوثي إلى كمين محكم بأحد المواقع في جبهة النضود بمحافظة الجوف. وأوضح المركز أن الكمين أسفر عن مقتل نحو 25 عنصراً من المليشيات وجرح آخرين فيما استعادت قوات الجيش عدداً من الأطقم وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة. يأتي ذلك بالتزامن مع خسائر أخرى تكبّدتها المليشيات الانقلابية على يد قوات الجيش في جبهات الجدافر وعرفان وجبهات أخرى في محيطة مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

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