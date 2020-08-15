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عدن - ياسمين التهامي - الخطوط اليمنية تعلن مواعيد رحلاتها ليوم غدَّا الأحد !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ اسطول اليمنية يوم غدا الاحد الموافق 16 اغسطس 2020م، خمس رحلات جوية. سقطرى بوست ينشر جدل الرحلات رقم الرحلة: 602. خط الرحلة: عدن - القاهرة. الاقلاع: 07:30 صباحا. الوصول: 10:00 صباحا. رقم الرحلة: 603. خط الرحلة: القاهرة- عدن. الاقلاع: 11:00 ظهرا. (توقيت القاهرة). الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 632. خط الرحلة: عدن - الخرطوم. الاقلاع: 09:15 صباحا. الوصول: 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 633. خط الرحلة: الخرطوم - عدن. الاقلاع: 11:15 ظهرا.(توقيت الخرطوم) الوصول: 14:15 ظهرا. رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن - القاهرة. الاقلاع: 21:00 مساء. الوصول: 23:30 مساء اسطول اليمنية يوم غدا الاحد الموافق 16 اغسطس 2020م، خمس رحلات جوية. سقطرى بوست ينشر جدل الرحلات رقم الرحلة: 602. خط الرحلة: عدن - القاهرة. الاقلاع: 07:30 صباحا. الوصول: 10:00 صباحا. رقم الرحلة: 603. خط الرحلة: القاهرة- عدن. الاقلاع: 11:00 ظهرا. (توقيت القاهرة). الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 632. خط الرحلة: عدن - الخرطوم. الاقلاع: 09:15 صباحا. الوصول: 10:15 صباحا. رقم الرحلة: 633. خط الرحلة: الخرطوم - عدن. الاقلاع: 11:15 ظهرا.(توقيت الخرطوم) الوصول: 14:15 ظهرا. رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن - القاهرة. الاقلاع: 21:00 مساء. الوصول: 23:30 مساء

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