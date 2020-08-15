شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن بدء إخراج القوات العسكرية من عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، مساء الجمعة 14 اغسطس/آب، بدء إخراج القوات العسكرية من مدينة عدن والفصل بين قوات الحكومة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين المجاورة.

وينص اتفاق الرياض، الموقع من طرف المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، على إخراج الوحدات العسكرية من مدينة عدن، في إطار مجموعة من الترتيبات الأمنية والسياسية.

وقال آل جابر في تغريدة على ”تويتر“: ”باشر فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة الأستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في عدن على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض”.

وأمس الخميس 13 اغسطس/آب، وصلت لجنة عسكرية سعودية، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في إطار الترتيبات الخاصة بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وستطلع اللجنة السعودية عن كثب على التموضعات القائمة في محافظة أبين وتحديدا في مناطق التماس في الشيخ سالم وشقرة.

وستعمل اللجنة على رفع خطة متكاملة لقيادة التحالف العربي، للبدء بتنفيذ الشق العسكري من "اتفاق الرياض"، والمتمثلة بالانسحابات المتبادلة وفك الاشتباك لتهيئة المناخ المناسب للبدء بتشكيل حكومة جديدة.

وتطالب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتنفيذ الشق السياسي قبل التوصل إلى اتفاق بشأن هوية أعضاء الحكومة الجديدة، في حين يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي البت بالشق العسكري ويتمسك بالحل السياسي.

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