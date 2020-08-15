مأرب: استشهاد مسؤول محلي في معارك ضد الحوثيين

استشهد مسؤول محلي، بمحافظة مأرب شرق اليمن، في المعارك التي تشهدها المحافظة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، أن مدير مكتب الشئون الاجتماعية بمحافظة مأرب، حسن بن مبخوت بن جابر الشبواني، استشهد أمس الجمعة خلال معارك ضد مليشيا الحوثي بمحافظة مأرب.



ونعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكافة فروعها الشهيد "بن مبخوت" وقالت ان الشهيد ارتقى الى ربه وهو يدافع عن اليمن ونظامه الجمهوري، متقدمة لأهله وذويه وللسلطة المحلية بمارب بخالص العزاء.



ويعد مبخوت من أبرز الوجاهات الاجتماعية في المحافظة التي تقاتل الى جانب قوات الجيش الوطني ضد مليشيا الحوثيين.



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