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مليشيا الحوثي تتهم السعودية بالوقف خلف التطبيع الإماراتي مع إسرائيل

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يزيد بن سلمان - شبوة - اتهمت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية بالوقوف خلف التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من اليوم.

وزعم عضو المكتب السياسي في المليشيات الحوثية، عبد الوهاب المحبشي، بأن السعودية هي من دفعت الإمارات للتطبيع مع إسرائيل.

وقال المحبشي في تصريح نشرته قناة المسيرة الحوثية، إن السعودية تعمل على استدراج الدول العربية إلى فخ التطبيع مع إسرائيل.

وتوجه المليشيات الحوثية التهم بشكل مستمر للمملكة العربية السعودية التي تقود تحالفًا عسكريًا في اليمن، ويدعم منذ 2015 القوات الحكومية الشرعية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، منذ 2014.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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