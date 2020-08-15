تعز: الحملة الأمنية تلقي القبض على أحد المطلوبين غرب المدينة

ألقت الحملة الأمنية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الجمعة، القبض على أحد المطلوبين أمنيا على خلفية قضايا جنائية. وقال مصدر أمني لـ"يمن شباب نت"" إن الحملة الأمنية ألقت القبض على المدعو "هيثم الوقار" شقيق مدير أمن مديرية جبل حبشي المقال "توفيق الوقار" في وادي مكسب بمديرية جبل حبشي، غرب المدينة.



ويُتهم "الوقار" وشقيقه بتشكيل وقيادة عصابة مسلحة متمردة على الدولة والقيام بأعمال التقطع والنهب.



والأحد الماضي، تمكنت الحملة الأمنية من السيطرة على إدارة أمن المديرية وعدة مواقع في المنطقة وفتح خط الضباب أمام المسافرين بعد مواجهات محدودة مع العصابة.



ومنذ أيام تشهد مدينة تعز وأريافها حملة أمنية واسعة للقبض على مطلوبين أمنيين وعصابات مسلحة متمردة على السلطات وتثير الفوضى في مركز المحافظة والمديريات.



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