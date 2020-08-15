شكرا لبحثكم عن خبر توقعات بهطول أمطار أكثر غزارة على ثلاث محافظات يمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الجمعة، باستمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة، يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية، تكون أكثر غزارة على محافظات ( إب، تعز، لحج).

و أوضح المركز في نشرته التي أطلع عليها " المشهد اليمني "، باحتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (شبوة، المهرة، حضرموت).

و لم يستبعد المركز هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق الداخلية المحاذية لها و أجزاء من سواحل محافظتي تعز و الحديدة.

و نبه المركز كافة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول و بطون الأودية.

ونصح بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية، خاصة في الطرقات و المنعطفات الجبلية، و ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم و ممتلكاتهم.

ويتواصل هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية على معظم المحافظات للأسبوع الرابع على التوالي.

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