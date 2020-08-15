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شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة منذ عامين.. باخرة بضائع عملاقة ترسو بميناء الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وصلت إلى ميناء الحديدة، (غربي اليمن)، باخرة تحمل بضائع تجارية متنوعة في خطوة هي الأولى منذ عامين.
و يشير كشف حركة السفن في ميناء الحديدة ليوم أمس الخميس أن سفينة الحاويات وصلت إلى الرصيف رقم “4” بالميناء، أمس الأول الأربعاء.
وتحمل الباخرة BUXCONTACT 265 حاوية بضائع بضائع تجارية متنوعة وفق كشف حركة السفن.
و جاء وصول هذه السفينة بعد أكثر من عامين من منع التحالف دخول بواخر الحاويات التجارية إلى ميناء الحديدة.
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