شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة منذ عامين.. باخرة بضائع عملاقة ترسو بميناء الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصلت إلى ميناء الحديدة، (غربي اليمن)، باخرة تحمل بضائع تجارية متنوعة في خطوة هي الأولى منذ عامين.

و يشير كشف حركة السفن في ميناء الحديدة ليوم أمس الخميس أن سفينة الحاويات وصلت إلى الرصيف رقم “4” بالميناء، أمس الأول الأربعاء.

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وتحمل الباخرة BUXCONTACT 265 حاوية بضائع بضائع تجارية متنوعة وفق كشف حركة السفن.

و جاء وصول هذه السفينة بعد أكثر من عامين من منع التحالف دخول بواخر الحاويات التجارية إلى ميناء الحديدة.