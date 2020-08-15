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عدن - ياسمين التهامي - ورد من الديوان الملكي السعودي يصدر قبل قليل بيان عاجل.. شاهد ماورد فيه؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : ” بيان من الديوان الملكي ” انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : ” بيان من الديوان الملكي ” انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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