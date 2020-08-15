شكرا لبحثكم عن خبر السفير السعودي يعلن بدء إخراج القوات العسكرية من عدن وفصلها في أبين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الجمعة، بدء إخراج القوات العسكرية التابعة للانتقالي من العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقال جابر في تغريدة له بتويتر، إن فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة الأستاذ محمد الربيعي باشر الإشراف وبمشاركة قوات التحالف في عدن على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

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وأمس الخميس، وصلت لجنة عسكرية سعودية، إلى مدينة عدن لإعداد خطة بالإجراءات العملية لتنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض، بعد معاينة الأوضاع على الأرض.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، خلال30يوما وفق آلية تسريع الاتفاق الموقع بين الشرعية وقوات المجلس الانتقال.

وأعلنت السعودية آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض اليمني بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نهاية يوليو الماضي، وتضمنت تخلي الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.