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الديوان الملكي في السعودية يعلن وفاة أحد أفراد الأسرة الحاكمة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان له نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) مساء يوم الجمعة، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيانه: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد السبت في مدينة الرياض“.

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