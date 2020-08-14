شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمين عام حزب الله يتوعد اسرائيل بدفع ثمن باهض بنفس حجم انفجار مرفأ بيروت ويكشف علاقة حزبه بشحنة " نترات الأمونيوم " ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد أمين عام حزب الله " حسن نصر الله " اسرائيل بدفع ثمن بنفس حجم التداعيات الكارثية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت في حال ثبت وقوفها وراء التفجير . ورفض " نصر الله " التوظيف السياسي لانفجار مرفأ بيروت مؤكدا عدم علاقة حزب الله بالتفجير أو بمخزن الاسلحة وشحنة نترات الأمونيوم التي تم تفجيرها . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

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