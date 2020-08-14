شكرا لقرائتكم خبر عن الارصاد يطلق تحذيرات هامة في هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد محافظة إب ،امطار غزيرة متواصلة من بعد المغرب حتى كتابة الخبر ،تصاحبها رعود ،في حين تتدفق سيول في المدينة ووديانها .

وكانت محافظة إب قد شهدت أمس امطار خفيفة في بعض مناطقها ،بعد طقس مشمس استمر لاكثر من اسبوع هذا وقد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة، على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

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وأفادالمركز في نشرته التنبيهية اليوم الجمعة ، أن أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحياناً ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية، تكون أكثر غزارة على محافظات إب، تعز ولحج،مشيراً إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات شبوة، المهرة وحضرموت، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة.

وتوقع المركز أيضاً أن تستمر الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وتصل سرعتها إلى 40عقدة ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية، وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

وحذر ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية.