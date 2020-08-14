شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان عن استشهاد شيخ قبلي كبير موالي للشرعية في جبهة "مأرب"(الأسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان القيادي القبلي الشيخ حسن مبخوت جابر الشبواني استشهد اليوم الجمعة خلال معارك مع مليشيات الحوثيين بمحافظة مأرب. ويعد الشبواني مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب من ابرز رجال المقاومة الشعبية التي تقاتل الى جانب قوات الجيش الوطني ضد مليشيات الحوثيين.

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