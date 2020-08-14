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عدن - ياسمين التهامي - بعد أن وصل سعر النفط لهذا المستوى القياسي.. السعودية على موعد مع ثروة ضخمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ عت أسعار النفط اليوم، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بزيادة تخفيضات إنتاج الخام، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لدعم التعافي الاقتصادي الأمريكي حد من المكاسب‮.‬ وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.8% إلى 44.74 دولار للبرميل. في حين تقدمت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.1% مسجلة 41.69 دولار للبرميل‮.‬ وكان كلا الخامين قد انخفض الجمعة الماضي، متأثرا ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن "برنت" ختم الأسبوع مرتفعا 2.5% في حين صعد "غرب تكساس" بنسبة 2.4%. وقال مايكل مكارثي، استراتيجي السوق لدى "سي إم سي ماركتس" للاستشارات: "تعليقات نهاية الأسبوع من أرامكو هي المحرك حاليا‮".‬ وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية قال، ‮الأحد، إنه يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب إغلاقات مكافحة فيروس عت أسعار النفط اليوم، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بزيادة تخفيضات إنتاج الخام، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لدعم التعافي الاقتصادي الأمريكي حد من المكاسب‮.‬ وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.8% إلى 44.74 دولار للبرميل. في حين تقدمت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.1% مسجلة 41.69 دولار للبرميل‮.‬ وكان كلا الخامين قد انخفض الجمعة الماضي، متأثرا ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن "برنت" ختم الأسبوع مرتفعا 2.5% في حين صعد "غرب تكساس" بنسبة 2.4%. وقال مايكل مكارثي، استراتيجي السوق لدى "سي إم سي ماركتس" للاستشارات: "تعليقات نهاية الأسبوع من أرامكو هي المحرك حاليا‮".‬ وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية قال، ‮الأحد، إنه يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب إغلاقات مكافحة فيروس كورونا ‮.‬ وعلى صعيد المعروض، قال العراق، الجمعة، إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في أغسطس وسبتمبر من 2020 للتعويض عن إنتاج فوق المستهدف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما سيساعده على الالتزام بنصيبه من تخفيضات "أوبك‮+".

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