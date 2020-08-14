شاهد بالفيديو: رئيس هيئة الأركان ”صغير بن عزيز” يشرف على سير المعارك بنفسه

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ رئيس هيئة الأركان العامة وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغيرحمودبن عزيز الخميس زيارة ميدانية أشرف خلالها على سير المعارك ضد مليشيات الحوثي الكهنوتية في جبهتي نهم بمحافظة صنعاء والمخدرة بصرواح غربي محافظة مأرب.
وقد رافق بن عزيز خلال زيارته قائد قوات التحالف العربي بمحافظة مارب اللواء الشهراني وعدد من قيادات الوحدات العسكرية وعدد من قيادات المقاومة والوجاهات الاجتماعية.
وأشاد بن عزيز بالانتصارات والتضحيات الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش البواسل ورجال المقاومة الميامين في مختلف الجبهات.
كما أشاد بالالتفاف الشعبي حول القوات المسلحة في المعركة المقدّسة ضد المليشيات الإمامية، مثمّناّ في هذا الصدد الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية لقوات الجيش وللشعب اليمني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.
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