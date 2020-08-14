شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. كاميرا المراقبة تضبط أخطر سارق في العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت الأجهزة الامنية في العاصمة المؤقته عدن القبض على اللص المحترف في سرقة الجوالات م. ص . الذي تم مشاهدته من خلال ظهوره في فيديو أثناء سرقته للجوال من رجل بطريقه احترافية في أحد أسواق عدن وهو الان محتجز في شرطة كريتر.
وظهر اللص وهو في أحد اسواق عدن يقوم بنشل جوال من جيب قميص إحدى المواطنين بطريقة سريعة واحترافية دون أن يشعر به المواطن الا أن كاميرات مراقبة قامت بالتقاطه .
وقال مواطنون أن اللص صاحب سوابق وهو من أبناء حي الخساف بكريتر وتم الامساك به أكثر من مره إلا أنه استمر في عمليات النشل والسرقة .
عملة سرقة بمنتهى الاحترافية في مدينة #عدن جنوب #اليمن ... 😁ريتويت وشكراً 😁 .#الا_رسول_الله pic.twitter.com/OhZx9KjTzK— م ن ت ص ر (@7montser7) August 13, 2020
عملة سرقة بمنتهى الاحترافية في مدينة #عدن جنوب #اليمن ... 😁ريتويت وشكراً 😁 .#الا_رسول_الله pic.twitter.com/OhZx9KjTzK— م ن ت ص ر (@7montser7) August 13, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. كاميرا المراقبة تضبط أخطر سارق في العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.