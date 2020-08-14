تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا في حضرموت وعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

الخليج 365

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الجمعة، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي حضرموت وعدن، خلال الساعات الأخيرة .

وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أنه تم تسجيل تسع حالات في حضرموت وحالتين في عدن، مشيرة إلى تسجيل (60) حالة شفاء جميعها من حضرموت، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1858) منها (528) وفاة و(1009) تعافي