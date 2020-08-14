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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا في حضرموت وعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020
الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الجمعة، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظتي حضرموت وعدن، خلال الساعات الأخيرة .
وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أنه تم تسجيل تسع حالات في حضرموت وحالتين في عدن، مشيرة إلى تسجيل (60) حالة شفاء جميعها من حضرموت، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم
بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1858) منها (528) وفاة و(1009) تعافي
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