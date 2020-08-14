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عدن - ياسمين التهامي - وسط معارك عنيفة.. الحوثيون يكثفون هجماتهم للاستيلاء على معسكر ماس في مأرب (تفاصيل) قالت مصادر إعلامية تابعة للحوثي إن قواتهم شنت هجوم كبير على عدة مواقع في مأرب باتجاه الخط الدولي للمدينة في منطقة العلم الأبيض بمديرية وادي عبيدة، وفي أسفل جبل المخدرة باتجاه المدينة. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وتحدثت المصادر إن قوات الحوثي شنت هجوم وحققت تقدم في جبهة مدغل بمارب، وفي الجدعان بالقرب من معسكر ماس. وأكدت المصادر، بأن المعارك بين الطرفين على أشدها في جبهة العلم الأبيض، وفي جبهتي الجدعان ومدغل.

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