شكرا لبحثكم عن خبر بعد إمتلائه لأول مره.. مصادر: تشقق جدار سد مأرب يهدد بإنهياره ويثير مخاوف المواطنين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية في مدينة مأرب عن تقرير رفعه عدد من المهندسين اليمنيين حول تشقق جدار حاجز سد مأرب وتسرب الماء منه وهو ما أثار المخاوف لدى غالبية سكان المحافظة.

وقالت المصادر أن التقرير حذر من خطورة توسع الشقوق في الحاجز الخرساني للسد، الأمر الذي يهدد المناطق الشاسعة في المحافظة التي تقع تحت السد في حال انفجر.

وبينت المصادر أن التقرير شدد على أهمية أخذ التحذيريات من قبل سلطات مأرب بعين الإعتبار كونه يمثل أهمية كبيرة لعدد كبير من سكان المحافظة، لاسيما وقد إنفجر في المرة السابقة وتسبب بنزوح عدد كبير من سكان محافظة مأرب.

وخلال الأيام القليلة الماضية، فاض سد مأرب التاريخي، للمرة الأولى منذ إعادة بنائه قبل 34 عاما، إثر سيول جارفة تشهدها اليمن منذ أسابيع.

وتتنامى مخاوف بشأن احتمال انهيار السد التاريخي، على خلفية ارتفاع منسوب المياه جراء السيول الجارفة التي تشهدها المنطقة الشرقية من اليمن منذ أيام.

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