شكرا لبحثكم عن خبر القبض على شحنة مخدرات في المدخل الشرقي للعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكن افراد نقطة دوفس المركزية التابعة لقوات الدعم والإسناد بمحافظة أبين، عصر أمس الاربعاء من إحباط محاولة تهريب 13 كيلو من الحشيش كانت في طريقه الى العاصمة عدن.

واوضح مصدر امني في نقطة دوفس " ان افراد النقطة اثناء عملية التفتيش الروتينية عثروا على 13كيلو من الحشيش المخدر كانت على متن أحد حافلات النقل الجماعي "البراق" قادماً من محافظة المهرة متوجها إلى العاصمة عدن.

وقال المصدر " أن اكياس الحشيش كانت مخبأة بطريقة محكمة داخل أحد مكيفات التبريد,إلا أن حنكة ويقظة أفراد النقطة مكنتهم من اكتشاف عملية التهريب،مضيفا أنه تم توقيف سائق الحافلة ومعاونية ،فيما تم تسليم الحشيش إلى إدارة مكافحة المخدرات في الدعم والإسناد بالعاصمة عدن وذلك لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية .

الجدير ذكره بأن نقطة دوفس بابين حققت الكثير من الانجازات الامنية واحبطت العديد من عمليات التهريب خلال الفترات السابقة.

#المركز_ الاعلامي

قوات الدعم والإسناد

#القوات_ المسلحة الجنوبية.

الخميس13اغسطس

2020 م

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