علماء اليمن يدينون التطبيع الإماراتي مع العدو الصهيوني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أدانت رابطة علماء اليمن تدين التطبيع الإماراتي مع العدو الصهيوني، مؤكدة أنه لم يكن مفاجئاً ولا غريباً.

وقالت الرابطة في بيان لها إن الإمارات تعمل جهاراً نهاراً لصالح العدو الصهيوني ولم يكن إعلان الرئيس الأمريكي لهذا التطبيع بشكل رسمي إلا تتويجاً لمواقف الإمارات الخيانية.

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وأضاف البيان أن ما يقوم به النظامان الإماراتي والسعودي من شن العدوان على شعبنا اليمني يأتي في سياق التطبيع والتحالف مع أعداء الأمة.

ودعت رابطة علماء اليمن كل الأحرار في شعبنا وأمتنا التصدي للاتفاق الإماراتي الصهيوني ومواجهته بالوعي والبصيرة وبالجهاد في سبيل لله.

وأكدت أن أي تطبيع مع كيان العدو هو خيانة لله ولرسوله ولفلسطين وللأمة الإسلامية، داعية الشعوب العربية والإسلامية لمقاومة التطبيع والثورة على المطبعي.