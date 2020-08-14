شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة: الحكومة اليمنية تشترط إلغاء كافة البنود التي تمس سيادة الدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أبدت الرئاسة اليمنية تحفظها مجدداً على مشروع الإعلان المشترك الذي تقدم به المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار.

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ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر حكومي لم يسمه، قوله إن الحكومة تتمسك بشروطها في إلغاء كافة البنود التي تمس سيادة الدولة، وعلى رأسها إعطاءُ جماعة الحوثي كامل الصلاحيات لإدارة مطار صنعاء الدولي.

وقال المصدر إن مسوّدة الإعلان المشترك التي حملها غريفيث لم تستوعب المطالب التي وضعتها الحكومة الشرعية.



الحوثيون يتحدثون عن جريمة بكل المقاييس في مناطق سيطرتهم ويدعون جميع القبائل إلى التحرك

وكان وزير الخارجية، محمد الحضرمي أكد خلال استقباله مارتن غريفيث، وجود ما سمّوها بالملاحظات الجوهرية، حول المبادرات المطروحة، دون الكشف عن طبيعتها.