شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يكشفون حمولة الطائرات التي هبطت في مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصلت طائرتي شحن تابعتين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم الخميس، إلى مطار الدولي صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

ونقلت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية عن مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين "طه العقاري" أن الطائرتين تحمل على متنهما 40 طناً من اللقاحات الخاصة بالأطفال دون العام ومستلزمات طبية.



الحوثيون يتحدثون عن جريمة بكل المقاييس في مناطق سيطرتهم ويدعون جميع القبائل إلى التحرك

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وأوضح إن شحنة اللقاحات تشمل 492 ألف فيالة من لقاح الروتا و 974 ألفاً و775 فيالة خاصة بلقاح الخماسي بالإضافة إلى 88 ألفاً و200 فيالة لقاح الثنائي.

وبيّن أن جميع هذه اللقاحات خاصة بالتحصين الروتيني للأطفال دون العام في عموم محافظات الجمهورية.

ويومي الثلاثاء والأربعاء، وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، طائرتا شحن، تحملان على متنهما أكثر من 80 طناً من المستلزمات الطبية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.