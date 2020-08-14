تعرف على إصابات فيروس كورونا اليوم الخميس في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

الخليج 365

البيان الصادر عن اللجنة الفنية لمكافحة وباء كورونا بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان حضرموت الساحل ليوم الخميس : 2020/8/13م الوقت الساعة 11:00 مساءً بلغ إجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا COVID-19 الجديدة 8 حالات من مديريات ساحل حضرموت موزعة كالتالي :



5 حالات من مديرية المكلا الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 60 عام من منطقة بويش

الحالة 2 لأنثى تبلغ من العمر 70 عام من منطقة فوة حي ابن سينا

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 62 عام من منطقة فوه المتضررين

الحالة 4 لأنثى تبلغ من العمر 65 عام من منطقة فوة المساكن

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الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 67 عام من منطقة بويش

حالة من مديرية الشحر الحالة 6 لذكر يبلغ من العمر 64 عام

حالة من مديرية دوعن الحالة 7 لأنثى تبلغ من العمر 65 عام من منطقة لبنة بارشيد

حالة من مديرية غيل باوزير الحالة 8 لذكر يبلغ من العمر 78 عام من منطقة الغيل

جميع الحالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة تحت إشراف طاقم طبي تخصصي

كما انه ولله الحمد لاتوجد وفيات لهذا اليوم

حالات التعافي الجديد 5 حالات 3 حالات تلقت العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة اليومية من قبل الاستجابة السريعة في المنزل وحالتين تلقت العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مستشفى شهيد الواجب و الإنسانية الدكتور رياض حبور الجريري موزعة على المديريات كالتالي : حالتين من مديرية غيل باوزير حالتين من مديرية الشحر حالة من مديرية المكلا

نوصي الجميع بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على لبس أدوات الحميات ( كمامه و القفاز ) والحرص على التعقيم المستمرة لليدين و استشارة الطبيب عند الشعور باعراض الحمى و الكحة الجافة او ضيق التنفس او فقدان لحاستي الشم والتذوق اوالتواصل مع فرق الاستجابة السريعة أو غرفة عمليات المحافظة ادام الله عليكم الصحة و العافية ونسال الله ان يعجل بشفاء المصابين