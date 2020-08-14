شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق جرئ للمفكر الاسلامي عبدالله النفيسي حول تطبيع الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق المفكر والأكاديمي الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي اليوم الخميس على إعلان الإمارات تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب النفيسيي في تغريدة عبر حسابه تويتر: "ماذا تكسب إسرائيل نتيجة التطبيع معها . ؟ الكثير الكثير . وماذا تخسر الدوله التي تُطبِّع مع إسرائيل ؟. الكثير الكثير . لا للتطبيع مع إسرائيل .واضح أنّها إملاءات أمريكية . السؤال : أين الشعوب ؟".

وفي وقت سابق اليوم أكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن "الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".

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بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: إن الاتفاق "انفراجة كبيرة" ووصفه بأنه "اتفاق تاريخي" و"خطوة مهمة باتجاه بناء شرق أوسط أكثر رخاء" ومن جانبها اعتبرت القيادة الفلسطنيية أن اتفاق الإمارات وإسرائيل، خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

وطالبت القيادة الفلسطينية دولة الإمارات بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع إسرائيل.

كما وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلسة فورية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تعتبر التطبيع الإماراتي الإسرائيلي نسفًا للمبادرة العربية للسلام وعدوانًا على الشعب الفلسطيني".