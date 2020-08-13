شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار كبير يهز صنعاء وأنباء عن مصرع خبراء ايرانيين وقيادات حوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف العاصمة صنعاء المسيطر عليها من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، اليوم الخميس، وسط أنباء عن مصرع خبراء أسلحة تصنيع ومتفجرات كانوا يتواجدوا في موقع الانفجار.

شهود عيان في المنطقة، قالوا إن الانفجار الذي وقع في مخزن أسلحة، كانت المليشيا تستخدمه في تصنيع أسلحة ومتفجرات، وعليه حراسة مشددة.

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وأكد مصدر مطلع أن المخزن الذي انفجر كان يتواجد فيه خبير إيراني وعناصر هندسة حوثية، قتلوا اثر الانفجار، مشيرًا إلى أن الحوثيين المتواجدين حول المخزن، حاولوا إسعاف المصابين داخله؛ إلا أنهم وصلوا بعد أن فارق من بداخل المخزن الحياة.



