شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل والإمارات تتوصلان لاتفاق تاريخي بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات... وجماعة الحوثي تصدر بيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إسرائيل والإمارات تتوصلان لاتفاق تاريخي بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات وجماعة

واشنطن (رويترز - ستيف هولاند):

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توصلت إسرائيل ودولة الإمارات إلى اتفاق سلام تاريخي يوم الخميس سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في اتفاق لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة فيه.

وقال مسؤولون بارزون بالبيت الأبيض لرويترز إنه بموجب الاتفاق، وافقت إسرائيل على تعليق بسط سيادتها على مناطق من الضفة الغربية كانت تدرس ضمها.

وأضاف المسؤولون أن الاتفاق جاء نتاج مناقشات مطولة بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة جرى تسريع وتيرتها في الفترة الأخيرة.

وأُبرم الاتفاق بشكل نهائي خلال اتصال هاتفي يوم الخميس بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وكتب ترامب في تغريدة ”انفراجة ضخمة اليوم! اتفاق تاريخي للسلام بين دولتين صديقتين عظيمتين لنا هما إسرائيل والإمارات“.

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وفي البيت الأبيض، قال ترامب إن المناقشات بين الزعيمين اتسمت في بعض الأحيان بالتوتر مشيرا إلى أن اتفاقات مماثلة قيد النقاش مع دول أخرى في المنطقة.

وأضاف ترامب أن مراسم توقيع للاتفاق بحضور وفدين من إسرائيل ومن الإمارات ستعقد في البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة.

وقال ترامب ”قال الجميع إن هذا الأمر سيكون مستحيلا... بعد 49 عاما ستقوم إسرائيل والإمارات بتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل. ستتبادلان السفراء والبعثات الدبلوماسية ستبدآن تعاونا في شتى المجالات“.

وفي أول تعليق له على الاتفاق قال نتنياهو على تويتر إن ذلك ”يوم تاريخي لدولة إسرائيل“.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر إن اتفاقا تم التوصل له وسيوقف أي ضم إضافي من إسرائيل لأراض فلسطينية.

أضاف ”في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية“.

قال ناطق حكومة صنعاء وزير الإعلام ضيف الله الشامي إن إعلان العلاقات المباشرة بين الإمارات وكيان العدو الصهيوني وصمة عار يستنكرها كل من لا زال يحمل في عروقه دماء العروبة والحرية وقيم الدين.

وأضاف الشامي أن البيان الأمريكي الصهيوني الإماراتي المشترك يعطي رسالة تحدي من قبل أعداء الأمة ضد كل المسلمين والأحرار في العالم، وهذا أمر مستنكر ومرفوض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم الخميس، عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.