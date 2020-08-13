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مباشر الآن… ارتفاع الدولار والسعودي بشكل جنوني ومتسارع غير مسبوق واعلان هام من البنك المركزي (أسعار الصرف)

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر في البنك المركزي بعدن ، أن البنك قدم طلبا قبل اسبوعين الى شركة غورناك الروسية التي تعاقدت معها حكومة هادي عام 2017م تطالب الشركة بطباعة 300 مليار ريال جديدة على وجة السرعة من فئة 1000 ريال وفئة 500 ريال.

 

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وأشارت المصادر بحسب “الجنوب اليوم” إلى أن لجؤ البنك لطبع تلك الشحنة المالية في الوقت الذي ينتظر وصول قرابة 200 مليار ريال من الشركة الروسية طبعت قبل شهر في إطار سياسة الباب المفتوح المعتمده للطباعة جاءت بطلب من السفير السعودي محمد ال جابر لتلبية النفقات المالية اللازمة لتنفيذ اتفاق الرياض وحتى تتمكن حكومة المناصفة المزمع تشكليها في الرياض من أداء مهامها .

 

وكان البنك المركزي قد سحب من الوديعة 61,5 مليون دولار أمس الاول لتتراجع احتياطات البنك المركزي في عدن الى ادنى مستوياتها .

 

يشار الى ان منظمات تابعة للامم المتحده حذرت قبل أيام من مخاطر نفاذ الاحتياطات النقدية لليمن.

 

 أسعار الصرف في صنعاء وعدن وحضرموت، مساء اليوم الخميس، الموافق، 13-8-2020

 

 

 

سعر الصرف في صنعاء

 

شراء:

 

الدولار الأمريكي: 600

 

الريال السعودي: 158.5

 

الدرهم الإماراتي: 159

 

الريال العماني: 1420

 

الدينار الكويتي: 1770

 

الدينار الأردني: 735

 

الجنية المصري: 30

 

اليورو: 660

 

الجنية الإسترليني: 725

 

بيع:

 

الدولار الأمريكي: 603

 

الريال السعودي: 159

 

الدرهم الإماراتي: 164

 

الريال العماني: 1500

 

الدينار الكويتي: 1850

 

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الدينار الأردني: 835

 

الجنية المصري: 36

 

اليورو: 700

 

الجنية الإسترليني: 765

 

…………

 

سعر الصرف في عدن

 

شراء:

 

الدولار الأمريكي: 784

 

الريال السعودي: 206

 

الدرهم الإماراتي: 208

 

بيع:

 

الدولار الأمريكي: 787

 

الريال السعودي: 208

 

الدرهم الإماراتي: 210

 

……….

 

سعر الصرف في حضرموت

 

شراء:

 

الدولار الأمريكي: 765

 

الريال السعودي: 201

 

الدرهم الإماراتي: 206

 

الريال العماني: 1990

 

بيع:

 

الدولار الأمريكي: 770

 

الريال السعودي: 202

 

الدرهم الإماراتي: 207

 

الريال العماني: 1970

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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