شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر الآن… ارتفاع الدولار والسعودي بشكل جنوني ومتسارع غير مسبوق واعلان هام من البنك المركزي (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر في البنك المركزي بعدن ، أن البنك قدم طلبا قبل اسبوعين الى شركة غورناك الروسية التي تعاقدت معها حكومة هادي عام 2017م تطالب الشركة بطباعة 300 مليار ريال جديدة على وجة السرعة من فئة 1000 ريال وفئة 500 ريال.
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وأشارت المصادر بحسب “الجنوب اليوم” إلى أن لجؤ البنك لطبع تلك الشحنة المالية في الوقت الذي ينتظر وصول قرابة 200 مليار ريال من الشركة الروسية طبعت قبل شهر في إطار سياسة الباب المفتوح المعتمده للطباعة جاءت بطلب من السفير السعودي محمد ال جابر لتلبية النفقات المالية اللازمة لتنفيذ اتفاق الرياض وحتى تتمكن حكومة المناصفة المزمع تشكليها في الرياض من أداء مهامها .
وكان البنك المركزي قد سحب من الوديعة السعودية 61,5 مليون دولار أمس الاول لتتراجع احتياطات البنك المركزي في عدن الى ادنى مستوياتها .
يشار الى ان منظمات تابعة للامم المتحده حذرت قبل أيام من مخاطر نفاذ الاحتياطات النقدية لليمن.
أسعار الصرف في صنعاء وعدن وحضرموت، مساء اليوم الخميس، الموافق، 13-8-2020
سعر الصرف في صنعاء
شراء:
الدولار الأمريكي: 600
الريال السعودي: 158.5
الدرهم الإماراتي: 159
الريال العماني: 1420
الدينار الكويتي: 1770
الدينار الأردني: 735
الجنية المصري: 30
اليورو: 660
الجنية الإسترليني: 725
بيع:
الدولار الأمريكي: 603
الريال السعودي: 159
الدرهم الإماراتي: 164
الريال العماني: 1500
الدينار الكويتي: 1850
الدينار الأردني: 835
الجنية المصري: 36
اليورو: 700
الجنية الإسترليني: 765
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سعر الصرف في عدن
شراء:
الدولار الأمريكي: 784
الريال السعودي: 206
الدرهم الإماراتي: 208
بيع:
الدولار الأمريكي: 787
الريال السعودي: 208
الدرهم الإماراتي: 210
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سعر الصرف في حضرموت
شراء:
الدولار الأمريكي: 765
الريال السعودي: 201
الدرهم الإماراتي: 206
الريال العماني: 1990
بيع:
الدولار الأمريكي: 770
الريال السعودي: 202
الدرهم الإماراتي: 207
الريال العماني: 1970
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