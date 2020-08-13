شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر الآن… ارتفاع الدولار والسعودي بشكل جنوني ومتسارع غير مسبوق واعلان هام من البنك المركزي (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر في البنك المركزي بعدن ، أن البنك قدم طلبا قبل اسبوعين الى شركة غورناك الروسية التي تعاقدت معها حكومة هادي عام 2017م تطالب الشركة بطباعة 300 مليار ريال جديدة على وجة السرعة من فئة 1000 ريال وفئة 500 ريال.

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وأشارت المصادر بحسب “الجنوب اليوم” إلى أن لجؤ البنك لطبع تلك الشحنة المالية في الوقت الذي ينتظر وصول قرابة 200 مليار ريال من الشركة الروسية طبعت قبل شهر في إطار سياسة الباب المفتوح المعتمده للطباعة جاءت بطلب من السفير السعودي محمد ال جابر لتلبية النفقات المالية اللازمة لتنفيذ اتفاق الرياض وحتى تتمكن حكومة المناصفة المزمع تشكليها في الرياض من أداء مهامها .

وكان البنك المركزي قد سحب من الوديعة السعودية 61,5 مليون دولار أمس الاول لتتراجع احتياطات البنك المركزي في عدن الى ادنى مستوياتها .

يشار الى ان منظمات تابعة للامم المتحده حذرت قبل أيام من مخاطر نفاذ الاحتياطات النقدية لليمن.

أسعار الصرف في صنعاء وعدن وحضرموت، مساء اليوم الخميس، الموافق، 13-8-2020

سعر الصرف في صنعاء

شراء:

الدولار الأمريكي: 600

الريال السعودي: 158.5

الدرهم الإماراتي: 159

الريال العماني: 1420

الدينار الكويتي: 1770

الدينار الأردني: 735

الجنية المصري: 30

اليورو: 660

الجنية الإسترليني: 725

بيع:

الدولار الأمريكي: 603

الريال السعودي: 159

الدرهم الإماراتي: 164

الريال العماني: 1500

الدينار الكويتي: 1850

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الدينار الأردني: 835

الجنية المصري: 36

اليورو: 700

الجنية الإسترليني: 765

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سعر الصرف في عدن

شراء:

الدولار الأمريكي: 784

الريال السعودي: 206

الدرهم الإماراتي: 208

بيع:

الدولار الأمريكي: 787

الريال السعودي: 208

الدرهم الإماراتي: 210

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سعر الصرف في حضرموت

شراء:

الدولار الأمريكي: 765

الريال السعودي: 201

الدرهم الإماراتي: 206

الريال العماني: 1990

بيع:

الدولار الأمريكي: 770

الريال السعودي: 202

الدرهم الإماراتي: 207

الريال العماني: 1970