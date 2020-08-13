شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة خليجية تعلن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد بسبب كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل استمرار جائحة كورونا فقد اعلنت أول دولة خليجية تعليق الدارسة للعام الدارسي الجديد محددة بذلك موعد آخر .

وتفصيلا فقد أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تأجيل بدء العام الدراسي لكافة الطلاب والطالبات إلى الأول من نوفمبر القادم.

ووفقاً لوكالة الأنباء العمانية، عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في سلطنة عمان، اليوم الخميس،اجتماعا بحضور كل أعضائها في وزارة التربية والتعليم???.

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وقررت اللجنة أن الدوام سوف يكون للطلاب والطالبات في 1 نوفمبر، ولأعضاء الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة يوم 27 سبتمبر القادم؛ بما يحقق ما لا يقل عن 180 يوما دراسيا فعليا.

كما قررت، اعتماد منهج التعليم المدمج لكافة المدارس وذلك بانتظام الطلبة في بعض الحصص في مدارسهم، وتفعيل التعليم عن بعد في حصص دراسية أخرى، وفق الضوابط والأسس التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.