شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... مظاهرات كبيرة مؤيدة للحكومة الشرعية في مدينتي ‎تعز والتربة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تظاهر الآلاف في التربة جنوب مدينة تعز، اليوم الخميس، للمطالبة بإخراج المعسكرات من المدينة، وفرض هيبة الدولة.

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وردد المشاركون خلال المسيرة شعارات مناهضة لكل المؤامرات التي تستهدف المديرية ومحافظة تعز - كما رفعوا شعارات مؤيدة للشرعية والجمهورية والثورة ورافضة لخرافة الولاية والكهنوت الحوثي الإيراني الذي يسعى لابتلاع اليمن والمنطقة ضمن المطامع التوسعية الفارسية.

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وأكد بيان المسيرة التي نظمتها التكتلات الداعمة للشرعية والتحرير ورابطة أسر الشهداء والجرحى، ان الحجرية يد واحدة، وستبقى عصية رافضة لكل المشاريع الجهوية والقروية، والمشاريع الصغيرة ، التي لا تخدم سوى مليشيا الحوثي الإيرانية ومشروعها الانقلابي.

كما أكد أن كل محاولات شق الصف ، وتمزيق النسيج الاجتماعي الموحد ، ستتكسر على صخرة وعي وثبات أبناء الحجرية ترجمة للدور التاريخي لهذه المنطقة الرائدة.

وطالب البيان، السلطات المحلية والامنية بسرعة اخراج كافة المعسكرات من المدينة، وتوجيه كل قوى الجيش إلى مواقعهم الطبيعية في الجبهات لاستكمال التحرير و إسقاط مليشيا الحوثي الإيرانية.

ودعا إلى إخراج الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون من التربة وبسط نفوذ الدولة بأجهزتها الأمنية، وسرعة القبض على المتمردين وتطبيق القانون وصرف رواتب القطاعين العسكري والمدني ، واستكمال تحرير محافظة تعز.

وأعلن المتظاهرون تضامنهم الكامل مع المواطنين في جزيرة سقطرى المطالبين بحقوقهم القانونية ، وتحقيق أهدافهم المشروعة ، وبما يحفظ كرامتهم وسيادتهم ، وفقا للدستور ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل .