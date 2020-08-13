شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يصدر 7 مراسيم سلطانية لبناء نظام جديد للجهاز الإدارى للدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان 7 مراسيم جديدة لبناء نظام جديد للجهاز الإدارى للدولة، تضمنت إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وتعديل مسمى "الهيئة العامة لحماية المستهلك" إلى "هيئة حماية المستهلك"، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه إلى هيئة تنظيم الخدمات. Advertisements كما تضمنت المراسيم الجديدة، تحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمى والهيكل التنظيمى لوزارة الصحة، وتعيينات فى بعض المناصب شملت تعيين رئيس لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووكلاء لوزارات التربية والتعليم والأوقاف والشئون الدينية والصحة ونائب لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورئيسى هيئتى تنظيم الخدمات العامة وحماية المستهلك ورئيس تنفيذى لهيئة تنظيم الاتصالات. يذكر أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تولى حكم السلطنة فى 11 يناير 2020، خلفًا للراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، ليواصل مسيرة البناء والتنمية والنهضة المتجددة فى سلطنة عُمان.

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