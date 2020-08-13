شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة ظهور ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بالزي العسكري والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مرتديًا الزي العسكري، على الرغم من عدم التحاقه بالخدمة العسكرية.
وبعد ضجة شهدتها مواقع التواصل، طالب أحد النشطاء في السعودية صفحة "تاريخ آل سعود" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ببيان حقيقة هذه الصورة، حيث قال :" آمل فضلا تزويدنا بمعلومات حول ارتداء الأمير حفظه الله للزي العسكري".
من جانبها ردت صفحة "تاريخ آل سعود"، بتوضيح حقيقة هذه الصورة، وقال :" الصورة غير صحيحة الله يحفظك ولا توجد صور لولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بالزي العسكري، والصورة في الأصل لقائد القوات المشتركه الأمير فهد بن تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود، حفظهما الله ورعاهما".
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