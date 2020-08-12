شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مرعب لسكان مأرب …. تقرير هندسي يكشف عن تصدعات خطيرة في سد مأرب التاريخي ومخاوف كبيرة من إنهيار السد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في مدينة مأرب عن تقرير رفعه عدد من المهندسين اليمنيين حول تشقق جدار حاجز سد مأرب وتسرب الماء منه وهو ما أثار المخاوف لدى غالبية سكان المحافظة.

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وقالت المصادر أن التقرير حذر من خطورة توسع الشقوق في الحاجز الخرساني للسد، الأمر الذي يهدد المناطق الشاسعة في المحافظة التي تقع تحت السد في حال انفجر .

وبينت المصادر أن التقرير شدد على أهمية أخذ التحذيريات من قبل سلطات مأرب بعين الإعتبار كونه يمثل أهمية كبيرة لعدد كبير من سكان المحافظة ، لاسيما وقد إنفجر في المرة السابقة وتسبب بنزوح عدد كبير من سكان محافظة مأرب.

جاء ذلك في وقت تمر فيه اليمن بموسم أمطار غزيرة تسببت بإنفجار عدد من السدود في مختلف المحافظات اليمنية والتي كان أخرها انفجار سد المرونة بمحافظة عمران تسبب بوقوع خسائر بشرية في الأرواح وكذلك أضرار كبيرة على المزارع والطرقات .