العدو السعودي يواصل شن غاراته على عدة محافظات يمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات



واصل العدو السعودي ومرتزقته شن غارته وقصفه على عدد من المحافظات اليمنية. وذكر مصدر أمني البيضاء أن طيران العدوان استهدف الاربعاء سيارة مواطن في منطقة قيفة وسط أنباء عن سقوط ضحايا. أما في صعدة فشن طيران العدوان غارتين على مديرية كتاف. وفي مأرب شن طيران العدوان غارتين على مديرية ماهلية. Advertisements وفي الحديدة أفاد مصدر بإصابة مواطن بنيران الغزاة والمرتزقة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه. واستهدف مرتزقة العدوان بمختلف الأسلحة الرشاشة باتجاه كلية الهندسة وشارع الـ50 وحارة الضبياني والمطار. وقد بلغت خروق قوى العدوان بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية 94 خرقا شملت تحليف طائرة حربية في حيس و3 طائرات تجسسية في الجاح والتحيتا وعشرات الخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية.

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