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عدن - ياسمين التهامي - تركيا تستمر في التنقيب شرقي المتوسط والاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه !

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جديد اب برس

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الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع عاجل لبحث التوتر مع تركيا جراء التنقيب عن النفط شرقي المتوسط، وحثت الخارجية اليونانية تركيا على وقف أعمالها في المنطقة، معتبرة أنها أنشطة استفزازية تقوض السلم والأمن. 00:00 / 17:49 من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ستدافع حتى النهاية عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط. يأتي هذا في وقت دعا فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دول البحر المتوسط كافة إلى حضور اجتماع يتم خلاله التوصل إلى صيغة مقبولة تحمي حقوق الجميع. تأتي هذه التصريحات بعدما وصف الاتحاد الأووربي التحركات البحرية الأخيرة في شرق المتوسط، بالمقلقة، مجددا دعوته كل الأطراف للحوار. وفي هذا الموضوع، قال محمود عثمان، الكاتب والمحلل السياسي، إن "تركيا لم تألو جهدا في إرسال رسائل إيجابية واتباع سياسة خارجية نشطة من أجل الوصول إلى تفاهم بين دول حوض البحر المتوسط حتى لا تكون هناك منازعات وبإمكان هذه الدول أن تجلس على طاولة واحدة وتتوصل إلى تفاهمات". وأشار إلى أن "اليونان تتحرك باستراتيجية قديمة وتريد أثينا حبس تركيا في محيطها القاري ضمن اليابسة"، متهما اليونان بأنها "لا تتعامل بحسن نية وتريد فرض أمر واقع بظن أن أوروبا مصطفة بجانبها وتجييشها ضد تركيا وهو بعيد عن معطيات الواقع". من جهته قال الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، رامي الخليفة العلي، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى فرض أمر واقع في منطقة شرق المتوسط خصوصا أنه يشعر بالضغط من دول الإقليم بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين اليونان ومصر والاتفاق الأوروبي على رفض السياسة التركية في شرق المتوسط". وأوضح أن "هناك رغبة يونانية بأن يقف الاتحاد الأوروبي خلفها وهو ما حدث لكن التساؤل يكون إلى أي حد سيكون الموقف الأوروبي من خلال فرض عقوبات على تركيا أو التأييد السياسي والإعلامي والتأييد العسكري إن حدث اشتباك".