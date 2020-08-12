شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" السعودية تمضي قدما في خطط لرفع طاقة إنتاج النفط ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "أرامكو" السعودية تمضي قدما في خطط لرفع طاقة إنتاج النفط !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" بأن الشركة تمضي قدما في خطط لرفع لإنتاج النفطي بمقدار مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا رغم تخفيضات في الإنفاق في العامين الحالي والمقبل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أمين الناصر، في مكالمة مع محللين ومستثمرين بعد الإعلان عن النتائج الفصلية للشركة، إن خطة أرامكو للإنفاق الرأسمالي لعام 2021 ستكون أقل كثيرا من النطاق الاسترشادي السابق. وكان النطاق الاسترشادي السابق للإنفاق الرأسمالي بين 40 مليار و45 مليار دولار. وتوقع الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" نمو الطلب المحلي (السعودي) على الوقود في أغسطس الجاري. كذلك توقع الناصر أن يكون الطلب العالمي على النفط أفضل بحلول نهاية العام الجاري. المصدر: "رويترز" الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" بأن الشركة تمضي قدما في خطط لرفع لإنتاج النفطي بمقدار مليون برميل يوميا إلى 13 مليون برميل يوميا رغم تخفيضات في الإنفاق في العامين الحالي والمقبل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أمين الناصر، في مكالمة مع محللين ومستثمرين بعد الإعلان عن النتائج الفصلية للشركة، إن خطة أرامكو للإنفاق الرأسمالي لعام 2021 ستكون أقل كثيرا من النطاق الاسترشادي السابق. وكان النطاق الاسترشادي السابق للإنفاق الرأسمالي بين 40 مليار و45 مليار دولار. وتوقع الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" نمو الطلب المحلي (السعودي) على الوقود في أغسطس الجاري. كذلك توقع الناصر أن يكون الطلب العالمي على النفط أفضل بحلول نهاية العام الجاري. المصدر: "رويترز"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أرامكو" السعودية تمضي قدما في خطط لرفع طاقة إنتاج النفط ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.