يحدث في ميناء عدن للزيت الآن

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل : يجري حاليا استكمال ترتيبات ادخال السفينة IERAX على متنها حوالي 13500 طن متري من مادة المازوت إلى رصيف ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن . وعقب دخول السفينة سيتم تفريغ الشحنة إلى خزانات المصفاة والضخ بصورة عاجلة إلى محطة الحسوة الحرارية . Advertisements ودمتم سالمين .. من صفحة ناصر شايف مدير الإعلام بمصافي عدن

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