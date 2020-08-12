شكرا لبحثكم عن خبر عودة "كورونا" تغلق معبرا حدوديا بين الأردن وسوريا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الأردن اليوم الأربعاء أنه سيغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع سوريا لمدة أسبوع بعد زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال مسؤولون أردنيون إن الأردن سيغلق المعبر الحدودي البري الوحيد للتجارة مع سوريا لمدة بعد زيادة حالات الإصابة بالفيروس القادمة من هناك.

وأضاف المسؤولون أن وزير الداخلية الأردني قرر إغلاق معبر جابر الرئيسي مع سوريا، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الخميس.

وكان الأردن قرر إعادة تفعيل أمر الدفاع رقم 11، الذي يلزم المواطنين بارتداء الكمامات، وتمديد ساعات حظر التجوال لتصبح ابتداء من الساعة 11 مساء للمحال والمنشآت التجارية، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية.

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ووصل عدد المصابين بالفيروس في الأردن حتى مساء الأثنين الى 1268، شفي منهم 1187 شخصا، فيما لا يزال 66 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيين متخصصين بينما وصل عدد الوفيات إلى 11.

والثلاثاء، أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الثلاثاء، أن بلاده ستشتري اللقاح الروسي "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا "إذا ثبتت نجاعته"، مؤكدا إنه ينتظر تفاصيل عن اللقاح من الجهات المختصة في روسيا.

وقال الوزير، في تصريحات تليفزيونية، إن "الأردن أجرى اتصالات مع روسيا بشأن مصل فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19 الذي طور في موسكو".

وأوضح جابر أنه تم التواصل مع السلطات الروسية المعنية في ما يتعلق باللقاح، مشيرا إلى أن بلاده "تنتظر تفاصيل اللقاح من الجهات المختصة في روسيا".