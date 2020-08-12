السلطات المصرية تضبط احد قادة المرتزقة اثناء محاولته تهريب مليون دولار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة

ضبطت السلطات المصرية مبلغ مليون دولار كانت بحوزة أحد المقربين لرئيس حكومة المرتزقة، معين عبدالملك وذلك اثناء وصوله الى مطار القاهرة الدولي.

وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي مساعد مدير مكتب معين عبدالملك، علي النعيمي قادما من مطار سيئون وبحوزته مليون دولار أمريكي لم يفصح المشتبه فيه عنها .

وقد رفض النعيمي وضع حقيبة اليد التي بحوزته لتمريرها عبر جهاز الفحص كونه يحمل جواز دبلوماسي.

وبعد استدعاء سلطة مطار القاهرة وبموجب توجيهات أمنية خضع المشتبه للتفتيش وحصل بحوزته على مليون دولار أمريكي، ادعاء المسئول أنها تتعلق بصرف مساعدات علاجية وجه بها رئيس حكومته اثناء زيارته إلى مصر.

وذكرت مصادر إعلامية أن السلطات المصرية رفضت تلك الادعاءات وتحفظت على الأموال بينما خرج المسئول بكفالة ومازالت التحقيقات جارية.

وبحسب القانون المصري عدم الإفصاح عن الأموال قبل نقطة تفتيش الجمارك جريمة يحاسب عليها القانون ضمن عقوبات غسيل الأموال ودعم الإرهاب.