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عدن - ياسمين التهامي - العثور على جثث 4 شبان خرجوا للتنزه في أحد الجبال بالسعودية... صور !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت فرق الدفاع المدني ت فرق الدفاع المدني السعودية من العثور على جثث 4 شبان فُقدوا مساء الخميس الماضي بعد خروجهم للتنزه في أحد المواقع بجبال العبادل شرق محافظة جازان. ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، عثر مواطنون صباح أمس الثلاثاء على السيارة التي كانوا يستقلونها مطمورة بالتراب والصخور في موقع وعر، يبعد 3 كم عن مكان النزهة. ونقلت الصحيفة عن ماجد جابر الجذمي، عم اثنين من المفقودين، أن الواقعة حدثت بعد مغرب يوم الخميس الماضي، بعد خروج مجموعة من الشباب في نزهة بأحد جبال "العبادل". #جازان.. العثور على جثث شبان "#العارضة" الأربعة الذين فُقدوا بجبال العبادل.https://t.co/cm6RDyqP3c pic.twitter.com/Bd3bHvGnMw — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 11, 2020 وأشار إلى أن جميع من خرجوا عادوا قبل المغرب عدا أربعة، هم ابنا شقيقه واثنان من زملائهما، مضيفا أنه بعد تأخرهم حاولوا الاتصال بهم إلا أن جميع هواتفهم كانت مقفلة، وآخر ظهور لأحدهم كان عند الساعة السابعة بعد المغرب، فتوجهنا إلى الموقع الذي خرجوا إليه، فوجدنا سيارتين، فيما لم تكن الثالثة موجودة، وهي من نوع جيب أبيض. وقال الجذمي إنهم تقدموا في اليوم الثاني للحادث ببلاغ للجهات الرسمية عن الاختفاء المفاجئ قبل أن يتم العثور عليهم.

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